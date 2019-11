Negociarán aumento salarial de acuerdo con la inflación

HERMOSILLO, Sonora.- Como propuesta para el Sindicato del Ayuntamiento la alcaldesa de Hermosillo señaló que buscará acordar que no haya modificaciones en el contrato colectivo y se tenga un aumento salarial de acuerdo a la inflación, al no tener el recurso necesario.

Célida López Cárdenas manifestó que se buscará no modificar las más de 50 clausulas una vez que se lleve a cabo la revisión contrato colectivo de trabajo del gremio, ya que es necesario que también se alineen a las condiciones de austeridad del Municipio.

"Yo no puedo firmar clausurados en aumentos que no voy a poder cumplir", afirmó, "no es un tema de no querer, pero no tenemos dinero para dar esos beneficios".

RECURSOS

Destacó que en caso de que no haya algún acuerdo se podría utilizar un recurso llamado afectación colectiva económica, es un proceso que se lleva a cabo en los tribunales administrativos.

"Este es un proceso donde el Municipio puede acudir al Tribunal Administrativo, es revisar las cláusulas y generar una nueva condición de la relación laboral y derechos de los trabajadores", explicó.

Se ha cumplido con los sindicalizados en diversas cuestiones como por ejemplo la entrega de uniformes, indicó, el respeto a bonos, becas, despensas apoyo al deporte y retenciones.

Convocó al líder sindical, Salvador Díaz Holguín y al gremio a hacer un análisis en su contabilidad y gastos internos para unirse al plan de austeridad que tiene la administración.