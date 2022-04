Negociaciones entre Ayuntamiento y losjubilados no avanzan

HERMOSILLO, Sonora.- El aumento en la despensa que ofreció el Ayuntamiento a los jubilados y pensionados que tienen pagos de menos de 15 mil pesos fue rechazado por los manifestantes, por lo que no han avanzado en las negociaciones, reveló Florencio Díaz Armenta.

El secretario del Ayuntamiento, informó que se reunió con los jubilados y pensionados para ofrecerles aumentar el monto de despensa a quienes perciben una pensión de 7 a 15 mil pesos, para solucionar este problema.

Señaló que pese a la disposición que ha tenido la autoridad municipal y a la comunicación que mantiene con ellos, los manifestantes no han aceptado los ofrecimientos, lo que lo lleva a pensar que este conflicto se resolverá en los tribunales.

No estamos de acuerdo que los que ganen 40, 50 ó 100 mil pesos digan que no les alcanza para una despensa, quienes ganan menos de 15 mil pesos pensamos que sí y les hemos ofrecido aumentarla”, externó.

La lucha que mantienen los jubilados y pensionados desde el inicio de este año tras el retiro de algunas prestaciones es genuina, consideró, sobre todo en los que reciben menos monto de pensión, pues no se ve que haya un ambiente político detrás.

No lo calificaría como político, no lo veo así como de partidista y eso, al menos no siento ese ambiente ahorita”, afirmó.