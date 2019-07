Necesita nebulizador y pañales para bebé

HERMOSILLO, Sonora.- La pequeña bebé de Joadan Castillo Torres nació prematura hace apenas una semana y debido a diversas complicaciones enfermó de neumonía y su familia tiene pocos recursos para atenderla.



Joadan Castillo Torres tiene a su bebé internada en la Unidad 14 del IMSS, y aunque recibe el apoyo de su madre, no ha podido trabajar para solventar gastos y adquirir ropa, pañales y otros artículos para la pequeña.



"Mi bebé está malita le faltaron dos semanas para nacer (a término), pero en el quirófano contrajo neumonía y estamos batallando con eso, lleva siete días internada y no he podido comprar nada porque dejé de trabajar", dijo.



Joadan trabaja como vendedora ambulante, pero a los seis meses de embarazo dejó de laborar por problemas de salud, y desde entonces ha recibido el apoyo únicamente de su mamá.



A diario acude desde su casa, que está en la colonia El Mirador, ubicada en Cárdenas y Quiroga, hasta la clínica 14 del IMSS, y tiene otra niña de 3 años a la que deja a cargo de su hermana.



Joadan solicita el apoyo de la ciudadanía para poder conseguir un extractor de leche, para cuando ella no esté en el hospital y un nebulizador para cuando sea dada de alta.



En días pasados vecinos realizaron una colecta y pudieron juntar ropa y pañales para la pequeña.