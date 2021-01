Necesita bolsas de colostomía para su hijo

HERMOSILLO.- Para obtener un ingreso que le permita comprar bolsas de colostomía, pañales y leche para el pequeño Rey Ángel Silvestre Hernández López de 1 año 3 meses de edad, Reyna Guadalupe López Contreras vende nueces y fruta de temporada por la calle Reyes y Uno, en la colonia Jesús García.

Rey Ángel Silvestre nació con síndrome de Down y con una malformación ano-rectal, por lo que fue operado al nacer, pero requiere de tres cirugías más.

Hemos estado batallando mucho, por la pandemia ha bajado mucho la venta, cada bolsita de colostomía para bebé cuesta alrededor de 300 pesos y utiliza una diaria, más los demás gastos es algo”, expresó.

RECIÉN LLEGADOS

El matrimonio originario de Carbó pasa por una racha económica difícil y debido a los tratamientos que requiere el pequeño, ellos se vinieron a vivir a Hermosillo con sus otros dos hijos.

“Por lo del coronavirus y falta de donadores se ha suspendido dos veces la operación del niño en el HIES , esperemos que ya se pueda operar porque necesitará unas tres operaciones más para la reconstrucción total, a veces me desespero y me voy a ofrecer el producto a las privadas, pero ahora ni eso puedo porque no me dejan entrar”, comentó.

Si desea apoyarlos puede marcar al 66-21-86-85-48, para mayor información.