Necesita apoyo para prótesis; perdió ambas piernas por la diabetes

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a la diabetes que padece María Guadalupe Carrera Rivera perdió ambas piernas, pero las ganas por vivir y por salir adelante las conserva, sólo que ahora necesita el apoyo a la comunidad para completar el pago del servicio de sus prótesis.

María Guadalupe vive en la invasión Tres Reynas, ubicadas al Sur de Hermosillo, y en los últimos días no

la ha pasado nada bien por las temperaturas que han descendido en la ciudad y las lluvias que han mojado el colchón donde duerme.

“Ahorita está muy helado y las lluvias pues hay veces que sí me goteo, pues aquí el cochinero que se hace, pero ahí vamos. Trato de tapar bien donde duermo, pero la cocina si a chorros llega el agua”, dijo. La casa donde habita es de cartón y por techo tiene una lona.

Es madre de dos jóvenes quienes la ayudan en la compra de alimentos, pero no es mucho dinero lo que aportan, el varón, de 21 años, trabaja como ayudante de albañil y su hija, de 19 años, labora en una tortillería.

María Guadalupe en ocasiones cocina galletas para vender porque quiere reunir el dinero para reparar las prótesis que tiene. Indicó que son 3 mil 600 pesos que requiere para liquidar el servicio de sus piernas artificiales.

“Las perdí por el diabetes, me dijeron que se me habían infectado los dedos del pies y pues no había ido con el doctor ni nada”, dijo, “me cortaron primero una y al siguiente año me cortaron la otra”.

¿QUIERE APOYAR?

Si usted desea apoyar a María Guadalupe, ya sea para completar el pago de la prótesis o con láminas para reforzar el techo puede comunicarse al: 66-24-69-88-07 el teléfono es de su hija de nombre Patricia Guadalupe.