Necesita apoyo para la compra de útiles escolares

HERMOSILLO, Sonora.- Este ha sido un año complicado en salud y bienestar para la familia de María Teresa de Jesús García Casas y justo ahora que está el regreso a clases, necesita el apoyo de la comunidad para adquirir útiles escolares para sus dos hijos.



Explicó que a principios de este año su esposo sufrió un accidente de trabajo que lesionó su columna vertebral, requirió de terapias y tuvo que acompañarlo.



De ahí en adelante la situación se complicó para todos, incluidos sus hijos Mariana, de 8 años, y Noé, de 12.



"De hecho los saqué de la escuela porque tenía que llevar a terapia a mi esposo, y le encargaba a otro hijo más grande que los llevara porque no podían andar solos, pero no los llevaba y para cuando ya los llevé ya los habían dado de baja", resaltó.



Su esposo trabaja de tirabichi en el contenedor Ana Gabriela Guevara y lo que gana es poco debido a que no tiene sueldo, sólo sobrevive de propinas.



Explicó que en este mismo año ocurrió un incendio en la parte de la cocina que es de cartón y se quedó sin estufa ni refrigerador.



Ahora necesita el apoyo de la comunidad para la compra de útiles escolares, como son uniforme de pantalón gris con camisa blanca, mochilas, lápices, sacapuntas, tijeras, pegamento, colores y cuadernos para que puedan regresar a la escuela.



Indicó que esta este año empieza a mejorar para ella y quiere que sus hijos vuelvan a clases a retomar los cursos que dejaron.



Detalló que también trabaja horneando pan en leña en la invasión Tres Reynas, cualquier información para ayudar sus dos hijos puede comunicarse a los teléfonos 6622880930.