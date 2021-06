Nada los detiene para ir a votar

HERMOSILLO, Sonora.- Algunos durmieron en los lugares donde se instalaría la casilla, en el caso de las especiales, otros madrugaron, y todos con un mismo fin: Alcanzar a votar.

En la jornada electoral más grande en la historia de México, y con la sombra del Covid-19, estuvieron convocados a votar 2 millones 187 mil 614 electores sonorenses.

Uno de ellos fue don Jesús José Mendoza Rivas, de 81 años de edad, quien llegó a la casilla especial de la Central Camionera cargando una mochila donde guarda sus pertenencias, apoyándose en un bastón.

Duermo donde me agarra la noche o aquí en El Mariachi me dan chanza en un cuartito, pero tengo la responsabilidad de votar, por eso estoy aquí haciendo fila yo siempre traigo mi credencial y mi acta para lo que se pueda ofrecer”, manifestó el adulto mayor.

Don Jesús José Mendoza Rivas de 81 años llegó desde temprana hora a las casilla especial ubicada en la central camionera en la colonia Los Naranjos. Foto:GH

Don Jesús explicó que tiene algunas dificultades para caminar y por eso eligió la casilla especial para emitir su voto, pues es la que le queda más cercana al domicilio donde se queda a dormir.

Ahora los jóvenes no quieren hacer las cosas, no quieren trabajar, no quieren salir a votar, luego se quejan de quien los gobierna, pero no hacen valer su voto, por eso yo vine a votar”, expresó.