Nada detiene a don Rodrigo

HERMOSILLO, Sonora.- Con un oficio que muchos pudieran pensar es muy escaso él religiosamente abre su negocio ubicado en Doctor Paliza y Catalana, en la colonia Las Granjas, de 09:00 a 18:00 horas.

"Este oficio lo aprendí en la Prevo de la calle Serdán cuando estaba ahí, es donde está el edificio nuevo, el que está sin terminar, ahí estaba el portón de talleres de carpintería, embovinado, electrodomésticos", dijo.

Mientras trabajaba en un banco aprovechó el tiempo libre para ir a estudiar en la Prevo, eligió la reparación de electrodomésticos porque fue lo que más le llamó la atención, recordó.

Se casó y junto con su esposa logró formar una familia de ocho hijos.

"Ya no arreglo abanicos desde que me quebré la cabeza, me enredé el pie en los cordones, tenía 9 o 10 abanicos en el piso y no venían por ellos, y tuve algunas caídas", dijo.

En la quinta caída que tuvo al enredarse los cables en los pies, cuando tenía 84 años de edad, se quebró parte del hombro y la cabeza, desde entonces no repara los ventiladores.

Félix Yépiz vive en la colonia Las Granjas, pero conoce este sitio desde que él era un niño y el lugar era prácticmente un llano, con veredas de arroyo donde brotaban la jécota y el batamonte.

Contó que ahí se encontraba una huerta de naranjas, fruto que cortaban, y la iglesia de San Antonio se hallaba rodeada de árboles de palo verde.

Mientras trabaja pone música romántica y asegura que hay dos tipos de personas: Las que trabajan y las "aplastadas", por eso a él le gusta mantenerse activo y muy feliz.