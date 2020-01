Nacen primeros niños del 2020 en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- En perfecto estado de salud nacieron la niña y el niño Año Nuevo 2020, al ser la primera mujer y el primer varón que aparecieron durante el transcurso de la madrugada de este inicio de año en el Hospital Integral de la Mujer (Himes).

El director general del Hospital Infantil e Integral de la Mujer (HIES-Himes), José Jesús Contreras Soto, presentó a los recién nacidos y felicitó a los padres por esta nueva etapa que acaban de iniciar.

“El niño Año Nuevo 2020 nació a las 02:03 horas por parto natural, pesó 2 kilos 770 gramos y su madre es Melissa Moctezuma Quevedo, de 21 años de edad; la niña Año Nuevo 2020 nació a las 6:59 horas, pesó 3 kilogramos 160 gramos y su madre es Mariana Martínez Álvarez”, indicó.

El funcionario estatal felicitó a los jóvenes padres de familia, a quien entregó obsequios por parte del Voluntariado Salud.

En lo que va de este 1 de enero, agregó Contreras Soto, han ocurrido nueve nacimientos en el Himes, de los cuales seis han sido partos naturales y tres cesáreas.

Por su parte, las madres de los menores agradecieron al personal del Hospital de la Mujer, sobre todo a los médicos y las enfermeras que las atendieron, ya que el trato que recibieron fue de lo mejor.



“Agradezco al personal del Hospital de la Mujer, a los médicos y las enfermeras que me atendieron, lo hicieron de maravilla y el trato que me dieron fue excelente durante el tiempo que he estado aquí en el hospital”, manifestó Melissa Moctezuma.

Martínez Álvarez, quien es mamá primeriza, dijo estar también muy contenta con el trato dado por el personal del Hospital, ya que tuvo un parto sin complicaciones.