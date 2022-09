Nace la fundación Peña de Salazar para ayudar en trastornos de conducta alimentaria

HERMOSILLO, Sonora.- Para ayudar a personas que atraviesan por trastornos de la conducta alimentaria, la familia Salazar Escalante conformará la primera fundación en Sonora con especialistas de distintas disciplinas que puedan tratar estos trastornos.

María Eugenia Salazar Escalante, impulsora de la fundación, mencionó que el tema de los trastornos alimentarios aún es un tabú, no se habla suficiente de ello y por lo mismo no hay suficientes especialistas con herramientas para poder detectar y tratar estos problemas.

La Fundación llevará el nombre de su madre, Peña de Salazar, quien falleció el año pasado y busca crear conciencia en las familias para detectar desde temprano estos trastornos y saber cómo intervenir, pero también que haya profesionales de salud capacitados en el tema.

En esta primera etapa de capacitaciones buscarán especialistas en el tema para que puedan compartir sus conocimientos a profesionistas de la localidad y a su vez se extiendan los conocimientos a más profesionales del sector salud y educativo.

Laura Elena Valencia, directora de la Fundación, explicó que se han acercado con distintos profesionales de distintas áreas para conocer cuáles son los principales trastornos, quiénes son los más afectados y qué se está haciendo en el estado ante este problema.

Como primer paso para la conformación de la Fundación Peña de Salazar, acudirán el próximo mes a un congreso en Monterrey en compañía de un equipo multidisciplinario para capacitarse sobre los tratamientos y avances más recientes en torno a los trastornos de la conducta alimentaria.

En este congreso que se realizará en Monterrey del 4 al 9 de octubre habrá especialistas de talla internacional para compartir la información y tratamientos más recientes y capacitar al personal.

Además de la capacitación y formación al personal de salud se enfocarán también en el sector educativo para que en las escuelas sea incluida esta formación.

En conjunto con la maestra Mariel Montes, de la Universidad de Sonora, se ha detectado estos problemas en la población estudiantil sobre todo de secundaria.

Como parte del equipo de especialistas en este tema se encuentra la sicóloga Olga González, quien desde hace más de 18 años ha trabajado con trastornos alimentarios y que ha apoyado en la fundación para la capacitación e impulso de los objetivos.

La especialista explicó que los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) han sido estigmatizados, que están presentes sólo en una parte de la población y que esto es culpa de la familia.

Comentó que se ha descubierto que hay un gen relacionado a un comportamiento perfeccionista y obsesivo que se manifiesta en un comportamiento de trastorno de la conducta alimentaria.

Además de lo genético existen factores ambientales como el entorno en el que se desenvuelve la persona y las llamadas habilidades de afrontamiento, que llevan a las personas a canalizar sus emociones a través de la comida y esto pueden ocasionar los TCA.

En el tema de los factores ambientales está la promoción en revistas, medios de comunicación y redes sociales sobre la imagen, la relación de la delgadez como un sinónimo de belleza, la cosificación del cuerpo sobre todo de la mujer, dijo. Por mucho tiempo se ha señalado a las familias como las culpables, mencionó, pero por el contrario son el conductor perfecto para poder enfrentar la situación y no tratarlo con secretismo.

No es que sea un paciente flojo que no quiere vivir,que le dan flojera las cosas,se estigma es el que tenemosque quitar de alrededor paraque el paciente pueda hablardel tema y curarse a tiempo yque la familia no se esconda”,señaló.