Nace Hogar Estudiantil Kino para Mujeres

HERMOSILLO, Sonora.- Nallely Sainz fue una de las primeras 6 chicas que llegaron al Hogar Estudiantil Kino para Mujeres, casa de asistencia que de no existir, hubiera significado para la joven la imposibilidad para estudiar una carrera.



"Ha sido de gran apoyo, de gran ayuda, porque hemos crecido en valores todas las jóvenes que estamos aquí, los integrantes de la Fundación nunca nos han dejado solas y en la casa nunca nos ha hecho falta nada", expresó.



Actualmente el hogar para mujeres alberga a 20 muchachas que estudian en distintas universidades en Hermosillo, y es auspiciada por la Fundación Padre Pedro Villegas y la Asociación de Egresados del Hogar Estudiantil Kino.



Miguel Cruz Ayala, presidente de la Fundación Padre Pedro Villegas, manifestó en un encuentro con directivos de medios de comunicación y organizaciones altruistas, que la casa estudiantil opera desde el pasado 4 de agosto y atiende a estudiantes de Miguel Alemán, Bahía Kino, Estación Pesqueira y AP.



"El Hogar estudiantil Kino persigue el objetivo de combatir la pobreza, la ignorancia y la injusticia, mediante el empoderamiento del pilar de nuestras familias: La mujer", resaltó.



La nueva vivienda para estudiantes, expuso, responde al deseo de continuar con la obra del Padre Pedro Villegas a través de la formación de profesionistas de valores sólidos en los sentidos académico, moral y espiritual.



"Tenemos un objetivo que es indiscutible, es fundamental, y queremos compartir con ustedes, no queremos que se olvide la memoria, la magnitud de la obra que produjo durante 55 años de trabajo el Padre Pedro Villegas", enfatizó.



Porque aún con carencias, dijo, el presbítero logró, como parte de su obra, que en esos años fueran 15 mil los niños y jóvenes que lograron tener educación básica y de preparatoria, a quienes nunca les faltó comida, cobija y libros.



Resaltó que no hay, a la fecha, una obra humanitaria en Sonora y tal vez en México con los alcances de la realizada por el padre Villegas, por lo que el principal objetivo de quienes lo conocieron debe ser la preservación de su memoria, su obra y su legado.



Estuvieron presentes la señora Silvia Loera de Healy, así como los integrantes de la Fundación Padre Pedro Villegas.