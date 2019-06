Multará Transporte a concesionarios por no prender aire

HERMOSILLO, Sonora.- Con una multa de hasta 4 mil pesos serán sancionados los concesionarios del transporte público por cada unidad que no cuente con aire acondicionado, informó Daniel Ocobachi Romero.



El delegado de Transporte en Hermosillo indicó que a la fecha no hay ninguna multa aplicada, cuando se le hace la observación sobre unidades sin aire, los concesionarios tienen de tres a cuatro días para subsanar la falla.



Señaló que desde el 1 de mayo se realizan revisiones periódicamente, pues las unidades tienen que tener encendido el aire; los camiones que no cuentan con el servicio, deben cobrar 8 pesos.



Ha habido problemas con el mantenimiento de las unidades, ya se están corrigiendo las fallas y hay rutas donde no traemos aire, camiones emergentes y viejitos, en las demás tratamos de que estén encendidos y los que no traen el aire que cobren los 8 pesos.



"Para los que sí tienen el sistema y no encienden el aire, se les levanta un acta y se les da un plazo para que se arregle y si no subsanan se aplica la sanción; hasta ahorita no hemos aplicado sanciones pero sí hemos levantado unas 30 actas", puntualizó.



Debido a la emergencia por la falta de camiones en la ciudad, se utilizan unidades modelos 2000 o anteriores, que no traen el sistema de aire.



Las líneas que no cuentan con aire por fallas y por ser unidades viejas, están la línea 1, parte de la línea 3, 4, 8, 9, 10, 15 y 16.