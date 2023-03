Mujeres rompiendo barreras: María Fernanda brilla como detalladora profesional

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de ser una actividad dominada mayormente por hombres, María Fernanda Germán Rubio, encontró en el autodetallado su vocación y ahora es la única mujer certificada en el estado para hacer este trabajo.

María Fernanda probó varios oficios y trabajos hasta encontrar su verdadera pasión; estudió la carrera de Contabilidad, emprendió un negocio de salsas caseras y estudió belleza, pero no fue hasta que decidió dedicar su tiempo y empeño en los automóviles que sintió que era a lo que quería dedicarse.

Su amor por los carros empezó desde niña, se crió en el taller de su abuelo, quien le enseñó a hacer diversas actividades.

“Siempre me han apasionado los carros desde chiquita, me crié en un taller, mi abuelo tenía un taller en su casa y recuerdo que desde pequeña me ponía a lavar los motores, mi papá siempre fan de los carros, de la pista, arreglar sus carros y viene de ahí”, platicó.

Fernanda es originaria de Hermosillo y estudió la preparatoria en Estados Unidos donde tenía que elegir una actividad técnica y al ver las distintas opciones eligió la carrocería.

Ante la sorpresa de sus maestros y compañeros, pues era la única mujer en la clase, Fernanda hacía las mismas actividades que los hombres y poco a poco aprendió el trabajo de carrocería y autodetallado.

“Me dijo el maestro que eso no era para las mujeres, me preguntó si no me había equivocado de clase, me hacían bromas pesadas, la carrilla hasta que me los fui ganando poco a poco, fuimos haciendo los proyectos y cuando terminé le sorprendió mucho porque duré los cuatro años, aguanté muchas críticas y el ‘bullying’ porque no es común ver a una mujer”, mencionó.

Estudió la carrera de Contabilidad y trabajó en una Notaría, emprendió un negocio de salsas llamado Salsas “La Güerita”, estudió belleza, pero nada le llenaba; así que en plena pandemia decidió adentrarse más en el mundo de los automóviles.

Empezó por unirse a club de carros hasta que les dijo a sus papás que se iba a dedicar al autodetallado y aunque al principio no tenía el apoyo de su mamá, ahora están muy orgullosos de lo que ha logrado.

Comenzó a trabajar en el taller de un amigo, lavaba carros, pulía los faros, empezó a trabajar en lotes de carros y cuando se dio cuenta que su pasión sí le generaba dinero, decidió capacitarse y ahora tiene un negocio con su papá llamado Rubio’s Garage.

“Me fui a un curso a Puebla y empecé a detallar. Llevo diez certificaciones a nivel nacional e internacional, estoy patrocinada por marcas, me fui dando a conocer, me empezaron a contratar de fuera también y ya no cabía y busqué un nuevo lugar”, dijo.

María Fernanda Germán Rubio Detalladora profesional.

¿Y QUÉ HACE?

Desde limpieza de interiores, limpieza de motores, llantas, carrocería mínima, pulido, son las actividades que hace Fernanda y todo el proceso lo graba y comparte en sus redes sociales, pues aún hay personas que no creen que ella es quien hace los trabajos.

A pesar de los comentarios que aún recibe por ser mujer, Fernanda quiere quitar ese estigma que se tiene de que las mujeres no pueden interesarse en los automóviles, su próximo proyecto es aliarse con más mujeres y poder dar cursos.

Mi pasión siempre han sido los carros y espero apoyar a las mujeres que les gusta el lado automotriz, porque muchos hombres piensan que no es para mujeres, pero la verdad es que podemos más que ellos”.

“Me gustaría hacer colaboraciones con mujeres, tengo amigas colegas que son mecánicas, unas pintan y me gustaría hacer algo súper diferente”, contó.

“Quisiera dar cursos en general”, agregó, “voy a impartir un curso próximamente que será sorpresa en colaboración con unos compañeros y empezar mi canal de YouTube”.

RUBIO'S GARAGE

Instagram: rubiodetailing

rubiodetailing Facebook: Rubio Detailing