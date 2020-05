VIDEO: Mujeres inician fuerte pelea en transporte público de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Un fuerte jaloneo y golpes recibió una mujer a bordo de un camión de Hermosillo de parte de otra pasajera y del chofer al discutir al parecer por una credencial y un radio.



La mujer que fue golpeada tenía aspecto de persona sin hogar y en el video se puede apreciar que la discusión entre el chofer y la mujer y después interviene otra que al parecer era pasajera de la unidad.



En las imágenes se pueden ver que la mujer está siendo obligada a bajar del camión, sin embargo ella pide que le regresen, al parecer una credencial, porque es de su hija.



“Es de mi hija que me la de, no es de él si me la acaban de dar, no se vaya a quedar con ella, me la acaban de dar”.



La mujer que apoya al chofer interviene y le grita que se baje “porque no se manda sola”.

La pasajera incómoda exige a gritos al chofer que le regrese, al parecer la credencial, mientras el operador permanece sentado al volante y es apoyado por la pasajera para retirar a la dama de aspecto indigente.



La discusión sube de tono y empiezan los jaloneos de cabello y golpes hacia la mujer por parte del chofer y su acompañante.



Con gritos la agredida también les responde con golpes hasta que logran bajarla de la unidad, mientras se escucha a los pasajeros decir que ya le den la credencial, mientras que el chofer la acusa de descomponer su radio comunicador.



El video culmina en Rosales y Monterrey donde elementos de la Policía Municipal llegaron a calmar los ánimos, sin saber hasta el momento, la hora y el día en que ocurrieron los hechos.



Hasta el momento no hay una versión oficial de las empresas autoridades del transporte quienes anunciaron que pronto iban a expresar su postura.