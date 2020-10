Mujer pone en adopción a pequeño Chihuahua por infección en ojos

HERMOSILLO, Sonora.- Una mujer de Hermosillo pidió ayuda a través de su cuenta de Facebook, al publicar que su pequeño perro desarrolló una infección en los ojos.

"No me di cuenta a tiempo, lo lleve a la veterinaria y me dijo que perdió sus ojistos".

Añade que no cuenta con los recursos económicos para pagar una necesaria operación en la que le extrairían los ojos, por lo que busca a alguien de "buen corazón que lo adopte".

"Si hay alguna persona de buen corazón que lo adopte y pague la operación se lo agradecería infinitamente, yo solo quiero que se salve y que no muera".

Por último puntualizó en una nota que es impotante que "quede en buenas manos" el machito de mes y medio y dejó su celular para comunicarse.