Mujer invidente pide atención médica por intenso dolor

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de que le han dicho en repetidas ocasiones que será atendida, Lourdes Encinas, una mujer invidente, asegura que no le brindan el servicio en la clínica 63 del IMSS.

“Cuando no es por la pandemia (por el Covid-19) es porque se descompuso algún aparato”, expresó.

El 5 de agosto pasado, Lourdes relató que acudió al Seguro Social, ya que ella sufre al parecer de piedras en la vesícula, lo cual le causa un dolor insoportable.

Me mandaron a hacer un ultrasonido nomás que la asistente me recogió la hoja y ya no me llamó, ni me consiguió la cita ni nada”, expresó.