Mujer con cáncer, madre de cinco hijos, agradece ayuda

“Dios es grande como la bondad de todas las personas. Me han apoyado con despensa, puré de tomate, leche, sopita, maizoro, lentejas, frijoles, de todo nos ha llegado gracias a Dios”, expresó Jazmín Castillo Núñez, quien pidió ayuda a la comunidad.

Su historia conmovió a decenas de hermosillenses, ya que la madre de 5 niños, tiene más miedo a dejar a sus hijos desamparados que a morir por el cáncer que sufre y que se ha diseminado a otros órganos de su cuerpo.

“A mis niños les trajeron zapatitos, shorts, pantalones, a la niña unas camisetas, eso los ha puesto muy contentos, porque se bañan y ya tienen con que cambiarse, no tienen que esperar a que se les seque la ropa que lavaron”, manifestó.

PIDE ORACIÓN

Jazmín pidió una oración de todos las personas para poder superar el cáncer de matriz que la aqueja, y no tener que abandonar a sus hijos, a la vez, solicitó que ayuden a su familia, mientras ella se recupera y pueda encontrar un trabajo.

Castillo Núñez comenzará el próximo lunes un tratamiento de quimioterapia en el Hospital Oncológico del Estado, para erradicar el cáncer que ha afectado vejiga, ovarios y riñón.

Sí me pone feliz iniciar ya el tratamiento (quimioterapia) porque me quiero curar”, dijo, “pero ahorita tengo preocupación, son muchas las cosas que me dicen, hasta que a veces no resistimos el tratamiento”.