Muhammad Alí es la inspiración para Damián Alberto

HERMOSILLO, Sonora.- A sus 13 años de edad, y tan sólo un año y medio de entrenamiento, Damián Alberto Coronado Jaime ha ganado cinco campeonatos de boxeo, en categoría infantil y el más reciente es la medalla de oro que ganó en el Festival Olímpico de Boxeo 2022.

Damián Alberto, quien vive en la colonia Real del Carmen, de Hermosillo, obtuvo el primer lugar en la categoría infantil de 13-14 años, nacidos entre 2008 y 2009, en la división de peso de 42 kilos.

Sergio Coronado, conocido como El Profe Tyson, comentó que su alumno es uno de los más jóvenes que entrena y arrasó en el festival olímpico, que está avalado por la Federación Mexicana de Boxeo, A. C.

En su categoría eran siete peleadores, de diferentes partes de la República, y estuvieron eliminando, Damián peleó tres veces y todos los ganó por RSC (Réferi Suspende Combate); o sea, fue knock out técnico, comentó.

El pasado 13 de abril, EL IMPARCIAL entrevistó a Damián, a su entrenador y a sus padres, ya que solicitaban apoyo económico para poder asistir al torneo que se llevó a cabo del 20 al 27 de abril, en la Ciudad de México.

Gracias a las múltiples actividades, el apoyo de algunos patrocinadores y de la comunidad que se enteró de la situación, Damián y su equipo técnico pudieron asistir al festival de box donde orgullosamente representó a Sonora.

El boxeador estadounidense Muhammad Alí, considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, es la gran inspiración para Damián Alberto, a quien admira por su lucha contra el racismo y por el talento que tenía en el deporte.

Me inspira porque cuando empezó él había mucho racismo, entró a las olimpiadas, ganó, no lo aceptaron y tiró la medalla al río, explicó.

A pesar de que en un futuro le gustaría ser un gran arquitecto, el hermosillense no descarta la posibilidad de dedicarse al 100% en el deporte que tantas satisfacciones que le ha dado, principalmente la sensación indescriptible que le invade todo el cuerpo al subirse al ring.

Siento emoción, ganas de pelear, me lleno de adrenalina, externó.

Candelario Coronado Quintana, padre de Damián Alberto, comentó que desde pequeño, a su hijo le gustaban los deportes de contacto físico, como la lucha libre, el karate y taekwondo, hasta que llegó a una edad que no pudo aguantarse las ganas y pidió entrenar boxeo.

A él le gustaban las luchas y luego quería meterse a karate, y pues a mí no me gusta mucho el karate, y luego quería taekwondo, pero luego que vi los sacos en el parque, con el Tyson: Aquí es, dije yo, porque a mí me gusta más el box, detalló.