Muestran ciudadanos molestia por medidas adoptadas por Covid

Ciudadanos de Hermosillo se mostraron molestos e inconformes con las medidas de seguridad adoptadas por el Ayuntamiento para evitar que aumenten los contagios por Covid-19 en la ciudad.

Entre los argumentos que expusieron, el desconocimiento de las medidas aprobadas por Cabildo fue el más común, ya que manifestaron que jamás se les avisó de nada.

Yo no sabía nada. Salí de mi trabajo a las 5 de la tarde y quería venir a hacer el súper como todos los días y resulta que no me dejaron, es injusto”, comentó Rosario Carrillo, a quien le negaron la entrada a una tienda de súper mercado.