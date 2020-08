Muere perro atado a ventana; investigan posible maltrato

HERMOSILLO, Sonora.- La organización Rescate Animal denunció un posible caso de maltrato de un can ante las autoridades, luego de la muerte de un perro que estaba atado a la ventana de una casa.

Seguridad Pública Municipal informó que el pasado domingo, elementos preventivos acudieron al domicilio situado en la calle Luis Orcí, de la colonia Bella Vista, ya que reportaban un caso de maltrato contra una mascota.

El propietario del animal dijo a los oficiales que se vio en la necesidad de atar a su perro en la ventana de la cochera, ya que tenía a una persona trabajando en su patio, pero le dejó cerca un recipiente con agua.

Detalló que una hora después, el can ya no se movía y pensó que le había picado un insecto, pero uno de los rescatistas de la organización “animalera” no se quedó conforme y lo llevó a un veterinario para que diagnosticara las causas del deceso.

Al sitio acudió personal del Ministerio Público especializado en abigeatos para realizar las investigaciones pertinentes del caso y así poder deslindar responsabilidades.