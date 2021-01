Muere el maestro Jesús Manuel Maytorena Rico

HERMOSILLO.-Durante 33 años de labor el maestro Jesús Manuel Maytorena Rico dejó una profunda huella en sus alumnos y será recordado con mucho cariño por ellos y sus compañeros de docencia en el Instituto Tecnológico de Hermosillo.

Pertenecía al Departamento de Metal Mecánica que comprende las carreras de Ingeniería Aeronáutica Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica.

Sus ex alumnos ya manifestaron su pesar por la trágica noticia: En la cuenta de Twitter nicole with an “E”, expresó: “Gracias por tus enseñanzas de Mecánica, Maytorena descansa en paz”.

Leo Velazquez: “Uno de mis maestros favoritos, gracias por todo ‘Mayto’”.

Kathia Campa escribió en un tuit: “Las generaciones de mecánicas no serán las mismas sin Maytorena, que era lo que nos unía a todos”.

Maytorena Rico, de 61 años de edad, falleció esta mañana en un incendio en su vivienda, en la colonia Villa Colonial.

Era ingeniero industrial en Mecánica y Maestro en Ciencias, ingresó al ITH el 1 de febrero de 1989.

En 2017 recibió un reconocimiento por 30 años de labor.

En semestre 2020-2 que finaliza el 26 de enero tenía cinco grupos a su cargo: Tres de Mecanismos, uno de Dinámica y uno de Tutorías.

Impartía materias de Mecánica, Estática, Dinámica, Mecanismos, Mecánica de Materiales 1 y 2.