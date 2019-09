Motiva Michel Muñoz a superar cualquier obstáculo en la vida

HERMOSILLO, Sonora.- Michel Muñoz Aragón nació con un problema congénito en sus piernas, para muchos eso hubiera sido algo limitante, pero no para él; el amor de su familia y su gran espíritu de lucha lo han llevado a convertirse en un deportista de alto rendimiento y campeón mundial de remo.



El crecer en la capital del País, en el seno de una familia incluyente que le brindó apoyo, amor y seguridad, le hizo ser un joven valiente, dinámico y decidido.



Michel, de 33 años, nació con una malformación en sus piernas, las cuales tuvieron ser amputadas para que usara prótesis, sin embargo no se pudo adaptar a los aparatos, por lo que se traslada en una patineta.



"Hubo apoyo de mis hermanos, mi abuela y mi papá. Nunca hubo discriminación, nunca hubo rechazo, todo lo contrario, hubo inclusión y fue una etapa bonita de mi vida que me ayudó a formar esta parte mental y emocional para aceptarme como soy", platica.



Gracias a su niñez y a su formación, Michel no tuvo en su mente un sentimiento de que le faltara algo, ya que desde pequeño siempre fue incluido en cualquier actividad sin pensar que su discapacidad pudiera ser un problema.



Al contrario, él jugaba futbol con sus hermanos, se apoyaba en la fuerza de sus manos para golpear el balón, participando así en distintos equipos.



Incursiona en otros deportes



Al percatarse él mismo de sus habilidades, incursionó en otros deportes como el remo, power lifting y towerrunning (subir las escaleras de grandes edificios).



"Estoy practicando deportes de alto rendimiento, soy campeón nacional de power lifting y ahora soy campeón nacional de remo, voy regresando de mi primer mundial en Austria pero seguimos preparándonos para conseguir boleto para (los paralímpicos) Tokio 2020", explica.



Al practicar el towerrunning ha subido edificios como la Torre Latinoamericana de 42 pisos, otro edificio en Monterrey y el World Trade Center, ambos de más de 50 pisos, todos ellos en menos de 11 minutos.



"Tuve la oportunidad de ir a Bogotá, Colombia, pero no pude competir por discriminación, no me dieron la oportunidad de subir pero eso no me cerró mi sentido de seguir luchando y trabajando en el deporte", agrega.



Debido a su gran corazón y su deseo de compartir sus experiencias con los demás es por lo que actualmente brinda pláticas motivacionales.



"Te vas dando cuenta de que lo que has logrado en la vida, los obstáculos que se te han puesto en la vida los has sobrepasado y cuando le platicas a la gente de las vivencias que has tenido, y cuando a veces han tenido alguna similitud en ellas, y no han podido sobresalir, se dan cuenta que sí existe la posibilidad de hacerlo.



"Porque una persona que tienen enfrente, que tiene una discapacidad, que le hacen falta piernas, pudo lograrlo, y ellos se limitaron al decir que 'no' cuando lo intentaron; entonces te das cuenta de que lo que has logrado le puede impactar a otras personas, les puede dejar algo positivo y los puede cambiar a querer hacer mejor las cosas", expresa.



Participa en foro



Michel se presentó en el Foro Advertencia organizado por la Fundación Amor y Convicción, que trabaja para alejar a los jóvenes del problema de las adicciones.



Su gusto por el deporte lo hace además practicar el maratón sobre su patineta, "ironman" y carreras a campo traviesa con obstáculos.



"Cuando me invitan a hacer algo de deporte y veo que es extremo o aunque no sea extremo, pero que tenga que ver si correr con causa, si apoyar a alguna fundación, si apoyar a alguien, la verdad sí lo hago; si me invitan nomás por nomás por convivir también lo hago".