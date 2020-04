Morales desconoce su futuro

HERMOSILLO, Sonora.- De la manera en que impera la incertidumbre para los futbolistas del Ascenso MX rumbo al siguiente torneo, también se vive para los que se sientan en el banquillo, así lo aseguró el director técnico de Cimarrones de Sonora, Isaac Morales.



Una vez conocida la decisión de que el Ascenso MX se convertirá en una liga de desarrollo y sin la posibilidad de que los equipos asciendan al máximo circuito, el estratega de la escuadra sonorense desconoce cuál será su futuro laboral a corto plazo en el futbol mexicano.



Después de la finalización de manera anticipada el Clausura 2020, el director técnico acabó contrato con el club, en lo que fue su tercer torneo al mando de este, dejando a Cimarrones en el noveno puesto de la tabla con 9 puntos, cuando restaban aún tres partidos por disputar.



“Nosotros en la parte técnica también estamos viviendo la misma incertidumbre de no saber qué es lo que va pasar. Pero esta es una carrera en la cual desde jugador siempre ha pasado cada seis meses, está lleno de incertidumbre cada partido. Todos los días no sabes qué va pasar en este medio, en este deporte.



“No nos toca más que esperar, saber qué va pasar, que se le dé una estructura, para entonces saber cuál es la forma en la que vamos a competir, y si a nosotros los técnicos nos seduce este proyecto, bienvenido, lo vamos a tomar, y si no, vamos a buscar por otros medios”.



Con el conjunto ‘cornudo’ en la pelea por ser uno de los invitados a la liguilla y a falta de tres jornadas del calendario regular, Morales Domínguez aún no entiende porqué se tomó la decisión de suspender el campeonato y no dar a lugar su conclusión, como sucederá con la Liga MX.



“Yo lo que considero es que se podía llegar hasta las últimas instancias para saber si el torneo podíamos terminarlo o no. Al igual que la Primera División, había que llevarlo al final, allá les hacen falta más jornadas, entonces, esa parte no la entiendo, sí la veo muy distinta a

lo que hicieron ellos”.



Sin ser partidario de la abolición del derecho a ascender a la máxima categoría, el estratega reconoce que el circuito de plata del futbol mexicano necesitaba una reestructuración, mas no del todo lo que se está ejecutando.



“Era algo que se tenía que hacer, quitando el ascenso, eso no lo quitaría, pero sí buscando otras cosas. Considero que la liga necesitaba cambios muy a fondo para que el negocio y la parte deportiva puedan crecer de la misma forma”.