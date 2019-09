Mira Irineo la vida con ojos de agradecimiento

HERMOSILLO, Sonora.- “En las mañanas yo me levanto, tengo ahí mi altarcito, prendo la vela y entonces me tomo el ojo derecho y siempre digo ‘gracias’”, asegura Irineo Álvarez, quien sigue este pequeño ritual desde hace un año, cuando recibió su esperado “regalo de vida”.

Era septiembre de 2018. El actor sonorense se encontraba en Ciudad de México cuando recibió la llamada desde Sonora para darle la noticia: Había una donación de córnea que parecía ser compatible con él.

A pesar de su carrera de varios años en telenovelas y películas, confiesa que por costumbre familiar siempre ha sido negativo, por ello, cuando le informaron del posible trasplante, su primer pensamiento fue que algo podía resultar mal, pero no podía dejar pasar la oportunidad.

“Me temblaban las piernas, el hormigueo lo sentía por todo el cuerpo y dije yo ‘va, no hay que pensar negativo, hay que tomar el avión y hay que ir y enfrentar esto’”, recuerda.

Apenas cuatro días después del trasplante, Álvarez viajó a Baja California, pues ya tenía firmado un contrato para participar en la película “Polvo”, de José María Yazpik.

La cinta se estrenó el pasado jueves y para el actor tiene un significado muy especial por la etapa que vivió durante la filmación.

“Así pasé un mes casi... los días más difíciles del trasplante. Y aquí estoy, a un año justamente: Lanzan la película y aquí estoy yo hablando, ya sin costuras en mi córnea, y bendito Dios, la aceptó mi cuerpo”, agrega.

PROMUEVE LA DONACIÓN

Álvarez ofreció ayer su testimonio como receptor en una serie de eventos del Hospital Cima por el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se celebra cada 26 de septiembre.

La enfermedad degenerativa de queratocono es una alternación de la córnea que debilita más visión.

En los casos más severos, como el de Irineo, se requiere un trasplante. Él supo de su padecimiento cuando ya había decidido ser actor, y durante mucho tiempo se acostumbró a disimularlo para no perder oportunidades de trabajo.

“De repente cuando alguien de ustedes me pudo ver en La Tatahuila, este ojo (derecho) ya no me servía. Yo me decidí a ser actor y dije ‘hasta donde me dé mi vida de visión’. A veces en el programa me botaba el pupilente, y estaba entrevistando y veía a media persona. Vas haciéndote mañoso”, añade.

Uno de los momentos más críticos fue en 2017, cuando participaba en la telenovela “Caer en tentación”. A los ejecutivos de Televisa, señala, les parecía extraño cómo se veía su ojo derecho cuando se hacían acercamientos.

Aunque pensó que su vida laboral estaría terminada a partir de ese momento, todo se arregló con hacer movimientos de cara para ocultar el ojo del encuadre. Pero la solución definitiva sería el trasplante de córnea.

Álvarez afirma que hace 10 años le hubiera parecido imposible ser trasplantado, pero espera que en el futuro haya más personas que puedan recibir este regalo: “Yo tengo una córnea, que es un tejido gelatinoso. Imagínense lo que pueden sentir los que donan y tienen un corazón que les cambia la vida”.