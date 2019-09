Millán regresa ahora como lanzador

HERMOSILLO, Sonora.- La transición de la receptoría a la loma de pitcheo ha hecho del magdalenense Luis Millán un pelotero más completo, uno que peleará por un lugar en el róster de Naranjeros de Hermosillo.



Con un pasado que lo liga al cuadro naranja, Millán fue tomado en el pasado draft por el conjunto hermosillese, situación que lo tomó por sorpresa.



"Fue muy emocionante el día que salí en el draft, yo no me imaginaba pero es una oportunidad nueva porque vengo como lanzador, en ocasiones atrás venía como cátcher y ahora se abrieron puertas.



"En pretemporada, con Bravos de León, estuve de receptor todavía, y varios coaches ya me habían dicho que mi futuro iba a ser mucho mejor como lanzador, por mi brazo, y decidí darme la oportunidad", aseguró.



En su paso como jugador de Diablos de Hermosillo, Millán tuvo como manejador a José Luis Sandoval, con quien coincidió de nueva cuenta y de quien ha aprendido muchas cosas por la cercanía que hay entre ellos.



"Ya nos conocemos desde antes, en varias ligas invernales, en el equipo de Liga Mexicana con Diablos, y regresar aquí con él es de mucha confianza y trabajo muy a gusto con él", destacó.