Miles de azulejos decoran su hogar

HERMOSILLO, Sonora.- Como si fueran las piezas de un rompecabezas, los pedazos de azulejos de múltiples colores forman la fachada e interior de una peculiar casa en la colonia Sahuaro.

Enrique Mendoza Castellanos vive desde hace varios años en la esquina de la calle Vicente Mora e Ignacio Hernández y ha decorado su hogar con miles de piezas pequeñas de distintos colores.

El señor Vicente tiene más de 80 años y desde hace diez creyó haber colocado la última pieza de azulejo, pero esto no lo ha detenido, pues aún colecciona pedazos de azulejos y en ocasiones, coloca más.

En la fachada, en el lavadero, en el baño, en la banqueta y casi todo el piso de su casa, en las paredes del patio, los mosaicos son el principal adorno.

Vicente empezó con este hobby en las paredes del baño, lo había colocado de forma normal, pero luego le gustaron otros colores y comenzó a mezclar y echar a volar su imaginación.

Me vine a vivir a esta casa y estaban a medias los cuartos y aquí estamos, luego se me ocurrió emboquillar el baño y ahí comencé por un lado, ya ni me acuerdo por dónde, pero seguí por el cuarto y hasta que ya la terminé, la parte de arriba en el techo está igual con azulejos", dijo.