Migrantes ven en Hermosillo un punto seguro para esperar su cita de asilo en EU

HERMOSILLO, Sonora.- Hasta siete meses de espera es lo que tardan algunos migrantes en recibir su cita para solicitar asilo político al Gobierno de Estados Unidos a través de la aplicación CBP One y en muchas ocasiones, ésta jamás llega, reveló Irma Hilda Cambustón Espinoza, responsable del albergue Vida Plena, Corazón Contento.

Indicó que Hermosillo es un punto de descanso antes de llegar a la frontera con Estados Unidos y muchos deciden quedarse a esperar su cita, ya que se sienten más seguros que en otras partes.

“A unos no les sale la cita en la aplicación, se desesperan, van y se entregan; a unos los deportan y a otros los dejan pasar. Otro factor de que estén aquí es porque ya no los dejan pasar, a unos los deportan y ya no se pueden regresar.

“Tuve gente que ha durado hasta siete meses aquí, esperando la cita”, agregó, “hubo una muchacha que tenía más de cuatro meses esperando aquí con nosotros. Es triste para muchos, porque no todos tienen las habilidades para hacer las cosas”.

Explicó que actualmente el albergue cuenta con catorce migrantes que llegaron a solicitar asilo, pero en temporada alta, el albergue ha recibido hasta 300 migrantes a la vez, y todos están a la espera de una cita que les pueda servir para ingresar a Estados Unidos.

APOYO HUMANITARIO

Cambustón Espinoza mencionó que en los años que ha realizado su labor altruista, el albergue ha recibido a miles de migrantes procedentes de 26 países de todo el mundo, principalmente de Centroamérica, Asia y África y anualmente reparten más de 12 mil alimentos.

Bernardeth Ruiz Romero, titular de la Oficina de Atención a Migrantes en Sonora, informó que en el último año, Sonora recibió a alrededor de 12 mil personas y se les brindó apoyo humanitario a través de la dependencia de la cual está a cargo.

“Nosotros, a través del Gobierno del Estado, lo que hacemos es atender de manera humanitaria a los migrantes y coadyuvar de esta manera con el Gobierno federal”, dijo, “que es la autoridad migratoria, para poder de alguna manera hacer una gestión de documentos”.

La funcionaria destacó que la Oficina de Atención a Migrantes proporciona alimentación y albergue a los migrantes que llegan al Estado, sobre todo, cuando los migrantes viajan en familia.

Explicó que trabajan en coordinación con el Gobierno federal y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a través de las diversas agencias afiliadas, como la Organización Internacional para las Migraciones, se establece el contacto con los migrantes que necesitan ayuda.