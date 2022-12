Migrantes en Sonora: Beisbolista venezolano se "lanza" a perseguir su sueño

HERMOSILLO, Sonora.- Jesús Enrique Rodríguez Montero vino a Sonora por primera vez en 2011 para participar en el Campeonato de Beisbol Infantil de las Américas organizado por EL IMPARCIAL, cuando lanzó 16 ponches, coronándose como una de las figuras estelares de la justa.

“Jesús Rodríguez estuvo intratable en la lomita”, destaca la nota publicada el 1 de mayo sobre sus hazañas en el montículo.

Una década más tarde, tras despedirse de su natal Venezuela, Jesús Enrique vive con su madre ysu padrastro en la comunidad de Mesa del Seri, al Oriente de la ciudad, todavía aspirando a sus sueños de ser pelotero.

A pesar de que el volver al País era un pensamiento incesante, el camino no fue sencillo para el joven de 24 años, quien trató de asentarse en varios países de Sudamérica, sin resultados positivos.

A los 18 años, casi 19, salí de Venezuela: Viví unos meses en Colombia, en Bogotá, y otros seis en Perú, pero no me fue muy bien que digamos. Me regresé a Venezuela y como al mes llegó un mensaje por un grupo de Facebook de una amistad de nosotros en Arizpe”, narró.