Migrantes en Sonora: Argentino se enamora de Hermosillo y de la cocina sonorense

En plena pandemia Eric Wenz tomó un vuelo de Argentina a Hermosillo para encontrarse con un amor de Internet, el romance no prosperó, pero se enamoró de la ciudad, de su gente, pero sobre todo de su comida.

Eric, de 32 años, decidió echar raíces en Sonora y mostrar en sus redes sociales uno de los mayores atractivos de esta calurosa ciudad: La comida.

“El gato”, como es conocido por sus amigos argentinos, llegó a México en 2021 para encontrarse con la muchacha con la que había hablado durante 15 años, pero en el fondo sabía que si la historia de amor no funcionaba, su boleto de avión no tenía regreso.

“Al principio era una amor adolescente y después la realidad me dio un cachetazo en la cara, seguí haciendo mi vida y a finales de 2020 me saludó de nuevo y me dijo que viniera para acá, que iba a tener trabajo, casa y fue que empecé a planificar mi viaje”, platicó.

“QUEMA LAS BARCAS”

Eric vendió todas sus cosas y se compró un vuelo redondo de Argentina a México, pero sabía que el pasaje de vuelta no lo iba a tomar, pues aunque iba a encontrarse con una persona, Eric buscaba una mejor oportunidad fuera de su país.

Tenía mi pasaje de vuelta porque me lo pedían como requisito para regresar al país y era para un mes después, me podía haber devuelto, pero yo siempre digo volver allá, empezar de cero otra vez, sin nada, después de todo el esfuerzo de poder llegar hasta acá, regresar con la cabeza agachada diciendo ‘no, me salió mal’, no, yo me quedo acá, me quedé”.

“En realidad sí vine por una persona, pero mi idea era salir del país desde hace rato, hace mucho que quería salir a conocer y la situación económica ya no está muy bien y andaba buscando una oportunidad”, comentó.

En Santa Fe, ciudad ubicada al Norte de Argentina, de donde es originario, Eric trabajaba en la panadería de un supermercado y anteriormente había tenido diversos trabajos relacionados con la cocina.

Eso le abrió las puertas en Hermosillo, pues además de que le encanta cocinar, disfruta comer, conocer nuevas personas y platillos y la atención al cliente y fue así que surgió “El mexicat”.

La idea original era publicar en las redes sociales cómo es un argentino conociendo la ciudad de Hermosillo, pero al darse cuenta que los lugares a visitar no eran muchos, y de que la gente de aquí disfruta comer una variedad de cosas, decidió enfocarse en ese contenido.

“Empecé a buscar qué es el atractivo que tiene la ciudad que es la comida, hay muchísimos lugares de comida, a la gente le encanta comer. He probado los burros, las hamburguesas como las hacen acá, quesadillas, probé los huaraches. También la gente puede ver cómo un extranjero disfruta la comida de acá”, dijo.

DEGUSTA PLATILLOS

En cerca de un año ha probado una diversidad de platillos regionales, de otras partes del País y el mundo y aún no termina de visitar ni una pequeña parte de todos los negocios de comida que hay.

Eric disfruta de una forma diferente la comida de esta ciudad, aunque aún no se acostumbra al picante, le encantan los “dogos”, los burros percherones se convirtieron en su comida favorita, pero no sólo le gusta la sazón de la comida mexicana y sonorense, sino la convivencia que hay en torno a la preparación y disfrute de los alimentos.

“La primera vez que comí dogos estaba parado frente a la barra y no sabía qué ponerle, los burros percherones los amo, puedo decir que es mi comida favorita. Los desayunos, el huevito con chorizo, con el café, las tortillas de harina, es algo que me toca el corazón a mí, me encanta, ya no puedo iniciar mi día sin mi desayuno”, comentó.

Actualmente el joven trabaja en un local de comida de burros percherones, tacos de asada, hamburguesas y en sus redes sociales promociona lugares de comida y otros negocios que se acercan a él para invitarlo a que visite su local y así compartirlo con sus seguidores de Hermosillo y Argentina.

“Me encanta, me gusta mucho hablar con la gente, conocer, me siento muy cómodo trabajando en la atención al cliente sobre todo en la comida. Estoy visitando de todo tipo a donde me inviten yo llego, promocionando otras cosas”.

Al argentino Eric Wenz le encanta la comida sonorense, especialmente los hotdogs hermosillenses.

ECHA RAÍCES

En este poco más de un año que tiene Eric en Hermosillo ha mencionado que el trato de la gente ha sido muy bueno y que ha decidido echar raíces en esta ciudad, a más de ocho mil kilómetros de ciudad natal.

“Siempre me pongo a pensar un poco como ‘qué sería si en vez de echar raíces acá, hubiera salido a conocer el país, es una cosa que me hubiera gustado hacer, pero no es mi forma de hacer las cosas, yo soy de establecerme en un lugar y ahí me quedo y si me quedé acá es porque realmente me gustó mucho”.

