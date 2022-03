Miércoles de Ceniza: Decenas de hermosillenses católicos acuden a Catedral

HERMOSILLO, Sonora.- Decenas de hermosillenses católicos acudieron a la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción en Hermosillo para participar en la celebración eucarística del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma.

La celebración fue presidida por el arzobispo Ruy Rendón Leal, la cual fue realizada a las 07:00 horas de ayer, donde invitó a los feligreses a que este período de Cuaresma sea un tiempo de gracia, de misericordia y de paz.

Durante su homilía, el representante eclesiástico de la iglesia católica pidió una oración a los presentes para que haya paz en Sonora, en México y el mundo, haciendo hincapié que dicha paz empieza en el corazón de cada persona.

“La Paz comienza por tu propio corazón y en tu familia”, dijo.

Acuden creyentes a Catedral en Miércoles de Ceniza

Monseñor Rendón Leal enfatizó en que lo más importante es hacer una buena confesión y reconciliación con Dios, sosteniéndose de los pilares del ayuno, la oración y la caridad, según dicen sus palabras publicadas en las redes sociales de la Arquidiócesis de Hermosillo.

A lo largo del día los creyentes acudieron a la Catedral de Hermosillo para colocarse la cruz de ceniza en la frente, que representa la absolución de los pecados en la mañana del Jueves Santo.

Para Refugio, residente de la colonia Villa Satélite, la colocación de la ceniza es un hábito que realiza desde casi toda su vida y una actividad que la hace sentir más cerca de Dios, especialmente en estos días previos a la celebración de su resurrección, hace más de 2 mil años.

“Yo no lo veo como costumbre, sino como un respeto porque, aunque me siento cerca de Dios, la ceniza me hace sentir aún más cerca de él, aunque por la pandemia no he venido ni a misa, la veo en la televisión porque no he salido y ahorita sí me animé a venir”, dijo.

La creyente en la eucaristía del Miércoles de Ceniza invitó a las personas a que se acerquen a Dios, especialmente en estos tiempos de enfermedad, violencia y guerra en el mundo, para que unidos en oración se pueda combatir el mal.