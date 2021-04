“Micklo” y “Yumer” son un gran equipo

A diario el joven Jonathan Cárdenas “Micklo” sale a dar su función de break dance en los principales bulevares de Hermosillo y siempre lo hace acompañado de la perrita “Yumer”, que sin vacilar lo abraza con sus patitas después de cada función. Mientras Jonathan realiza sus acrobacias al son de la música James Brown, “Yumer” una perrita de raza husky cruzada con pastor alemán, lo espera bajo la sombra de un árbol y con un buen plato de agua para amortiguar el calor que comienza a sentirse.

Yumer tiene como dos años con nueve meses, ya va para tres. Me la regalaron cuando tenía un mes, me la regaló una amiga, me dijo que tenía cachorros, me ofreció uno, y yo en ese momento andaba buscando un perro y le dije que sí”, dijo.

GRAN COMPAÑERA

Desde entonces el joven bailador adoptó a la cachorra, como su amiga y acompañante, la lleva a donde quiera, ya sea a la tienda, con los amigos, familiares, al trabajo e incluso la sube a los camiones y se sienta junto a él.

“La traigo en el camión, los choferes en veces no me quieren subir, pero pues nomás no me subo y me espero al siguiente camión y ya me subo”, explicó.

Desde que “Yumer” acompaña a Jonathan, él se ha sentido con un mejor estado de ánimo porque cuando las personas no lo felicitan por sus actos, lo saludan por la dócil cachorra además que se siente acompañado.