México apenas suma cinco boletos

CIUDAD DE MÉXICO.- La integración de la delegación mexicana no marcha bien a un año de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



La cuenta regresiva para la cita cuatrienal arranca hoy, pues a diferencia de Londres 2012 y Río 2016, cuando se tenían más de 10 plazas, ahora para Japón solo se cuentan cinco y siete exponentes de atletismo con marca.



De esas cinco contraseñas olímpicas, sólo una tiene nombre y apellido, la del tirador Jorge Orozco, el resto son cuotas para el País que deberán definirse en filtros internos que, a decir del Comité Olímpico Mexicano (COM) deberán celebrarse a puertas abiertas para evitar suspicacias como las que se generaron por la integración del equipo de clavados que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Faltando un año para Londres, se tenían 14 lugares apartados, y en el mismo plazo de cara a Río, 19 y tres atletas con marca mínima.



Tanto el COM como la Conade aspiran a llevar a una centena de seleccionados a los escenarios japoneses y, una vez más, las mayores posibilidades de clasificar están en clavados, taekwondo, tiro con arco, tria-tlón, pentatlón moderno, boxeo y atletismo.