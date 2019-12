Merced necesita al menos dos cobijas

Merced Chávez es un hombre de 83 años que vive solo en una vivienda bastante deteriorada y sin el apoyo de familiares, por lo que necesita apoyo para salir adelante durante esta temporada invernal.

Mi único hijo vive en Guadalajara, entonces nunca lo veo y aquí sobrevivo con lo que me dan los vecinos pero sí ocupo mucha ayuda. Mi casa está en muy mal estado, no tengo con qué cubrirme el frío y cuando llueve me mojo todo por las goteras de la casa, la semana pasada nomás podía dormir en un pedacito”, expresó.

Para Merced Chávez son al menos dos los cobertores que necesita para protegerse de las bajas temperaturas y de ser posible también sudaderas o suéteres, porque tiene muy poca ropa que está rota y muy vieja.

“Ya todas las ‘garras’ que tengo están bien delgadas y en la noche me muero de frío. Aparte el que la casa esté en tan mal estado no ayuda, por eso en el día mejor me salgo para ver otra cosa”, externó.

Merced siempre trabajó de albañil por su cuenta y nunca tuvo Seguridad Social, por ello no tiene una pensión o seguro médico para revisar su salud, algo de lo que se arrepiente ya que sufre de mucho dolor en los huesos y no cuenta con el recurso para atenderlo.

“Me duelen mucho los huesos de la rodilla y la cadera, de hecho me caí y quedé todo chueco, pero me prestaron una andadera a la que le faltan varios tornillos e igual batallo; ya a esta edad se necesita de todo”, manifestó con voz cansada.

Para ayudar a Merced, puede asistir a dejar cobertores, despensa, ropa de invierno o una andadera, a la calle Gastón Madrid, entre Narbona y Callejón del Kínder, en la Cañada de los Negros, o en las instalaciones de EL IMPARCIAL.