Menor de edad al volante es responsabilidad de los padres

HERMOSILLO, Sonora.- Desde los 16 años de edad un menor puede obtener un permiso para manejar un auto, pero ¿de quién es la responsabilidad?

La ley es muy estricta en ese sentido, pues ante cualquier infracción que cometan se les negará la renovación del permiso o se les cancelará hasta que puedan sacar la licencia de conducir, a los 18 años de edad, informó el responsable del Módulo de Licencias de Seguridad Pública Municipal.

César Alejandro López Arana destacó que en caso de que el menor cometa alguna infracción, los padres serán los responsables de pagar la sanción, incluso en un caso de homicidio culposo en algún accidente, en caso de accidente, de acuerdo a los artículos 24 y 25 de la Ley de Tránsito.

Según el Artículo 24 de la Ley de Tránsito, los padres son responsables solidarios de los actos cometidos por los menores; es un hecho por ley y no solamente en la Ley de Tránsito, sino en cualquiera, así sea un homicidio culposo, por accidente, el padre será responsable.

"Y hay algo muy interesante", dijo, "porque un menor de edad, cuando obtiene su permiso de conducir, no debe de cometer ninguna infracción, según el Artículo 25, y no es motivo para suspender o cancelar (el permiso), pero si se le demuestra, no va a poder renovar, sino hasta los 18 años, cuando renueve su licencia".

El suboficial de la Policía de Tránsito informó que el trámite para gestionar un permiso de conducir para menor de edad es muy similar al de la licencia por primera vez, pero tiene que tener los 16 años de edad cumplidos y presentar la autorización de los padres.

"En cuanto a los costos", subrayó, "un menor va a pagar por las evaluaciones 2 mil 535 pesos. Aparte, en la Agencia Fiscal, dependiendo de la vigencia del permiso".

Reveló que en lo que va del año se han autorizado 598 permisos a menores de edad.

Del total de solicitantes 82 han reprobado el examen, pero tienen la oportunidad de intentar hasta que lo aprueben sin necesidad de volver a pagar.