"Me gusta trabajar", dice feliz don Luis Buitrón

HERMOSILLO, Sonora.- Tiene 74 años de edad y a pesar de tener un problema en la cadera no ha dejado de trabajar como empacador, porque teme que la inactividad lo haga "entumirse"; así es Luis Buitrón.



Con la mejor actitud se levanta a diario para dar la mejor de sus sonrisas a los clientes que atiende en un super en el Centro de la ciudad.



Para caminar necesita de su bastón y comenta que aunque ya se apuntó desde diciembre en las listas para recibir ayuda social del programa federal, todavía no le llega.



Trabajó durante 30 años como maestro de albañilería hasta que se lastimó la cadera y empezó a laborar como velador, para después desempeñarse como empacador.



"Mi problema era la rodilla pero hace dos años me la operaron entonces ya no me duele la rodilla y ahorita traigo el problema aquí en el muslo, es donde me anda doliendo y el bastón me ayuda para no caerme", dijo.



Vive en la colonia Centro y sale desde temprano de su hogar para irse a pie hasta su trabajo en la avenida Serdán. Camina erguido y muy sonriente.



"A mí me gusta trabajar, el ambiente... porque si me quedo en la casa ya me hubiera muerto porque se entume uno no más por no hacer nada", expresó.



Y es gracias a su trabajo que puede convivir con otras personas, comentar sobre el día a día, y como él mismo dice disfrutar de su labor y el ambiente.