"Me fue bien en la escuela"

HERMOSILLO, Sonora.- Samantha tuvo ayer su primer día de clases después de las vacaciones de Semana Santa, pero esta vez no tuvo a su lado a sus compañeros para compartir las experiencias vividas durante el periodo de asueto, ni tampoco a su maestra.



Estaba en la sala de su casa donde recibió las lecciones a través de la televisión.



Ella se sintió bien, aunque tuvo un contratiempo, pues no pudo escribir algunas preguntas

porque las clases en Televisión tienen cortes rápidos.



Así como ella fueron miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria desde temprana hora prendieron la televisión para llevar clases.



Samantha cursa el cuarto grado de primaria y todos los trabajos que realice en línea y con el apoyo de los medios de comunicación tradicional los presentará a su maestra al final del ciclo escolar. Además su maestra le deja tarea vía WhatsApp



“Me sentí bien, pero pues no alcancé a copiar unas preguntas, pero me fue muy bien en la escuela, muy padre los videos, muy educativos”, contó.



CUMPLE SU FIN



Alejandro Murrieta, padre de la menor, explicó que este primer día de regreso a clases conocieron los horarios que tendrán sus dos hijas y esperan hoy estar más adaptados.



Indicó que llevar las clases a distancia no se compara con la educación presencial, pero cumple con las enseñanzas y la implementación de nuevas tecnologías.



“Fue el primer día después de unas largas vacaciones, no nos preparamos adecuadamente para que se sentara, para que fuera a la escuela, como anteriormente las clases no habían sido con preguntas, cuando empezó no se había sentado con cuaderno”, contó.



Los estudiantes de preparatoria y universidad usaron plataformas como Classroom de Google o por Zoom.

HAY CONFUSIÓN

Los horarios de clases fue lo que más causó confusión entre algunos padres de familia así como el desconocimiento de que preescolar también lleva clases.



Viridiana Padilla, vecina de la colonia Villas del Sur, explicó que desconoce los horarios en que llevarán las clases sus tres hijos que cursan kínder, segundo de primaria y segundo de secundaria.



“Le estoy preguntando a la maestra porque el de segundo de primaria era a las 9, pero no era ese horario y la de la secundaria pues la lleva por el Internet”, manifestó.



Rafaela, otra entrevistada de la misma colonia, comentó que su hijo va en preescolar y desconoce si ellos también llevarán clases.