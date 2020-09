Matrimonio lucha contra el cáncer, pero no tienen recursos

HERMOSILLO.- Con mucha fe y poniendo su mejor cara ante la situación crítica de salud y económica es como el matrimonio Cáceres Ramírez enfrenta el cáncer.



Ricardo Antonio Cáceres Moreira fue diagnosticado con un tumor cancerígeno que abarca casi el 90% de su vejiga y afecta su próstata y pulmones, mientras que su esposa Bertha Rubidia tiene un carcinoma papilar y tumefacciones en una rodilla.



Paradójicamente tenemos el mismo cáncer en diferentes partes del cuerpo, Dios no nos pone una carga que no podemos llevar, desde niña he creído que Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor, sé que después de la tormenta llega la calma”, expresó Bertha Rubidia Ramírez.



La pareja mencionó que ha tenido días difíciles y ha batallado para obtener algunos medicamentos, pero siempre han encontrado gente buena que les ha brindado apoyo para salir adelante.



“Nos han prestado este cuarto donde vivimos mi esposa, mi hijo y yo, hay gente de buen corazón y sabemos que Dios no nos va a dejar, aunque he trabajado pocos días por esta enfermedad no me doy por vencido”, dijo Cáceres Moreira.

Para obtener ingresos económicos el matrimonio ha realizado rifas para poder costear algunos gastos, si usted desea apoyar con despensa, dinero o medicamentos puede acudir a Yécora #106, en la colonia Insurgentes o marcar al 96-22-08-04-75.



¿PUEDE APOYARLOS?

Medicamentos e insumos que necesitan: