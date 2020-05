Matrimonio en Hermosillo fabrica alcancías para sobrevivir; ventas han bajado ante Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Por más de 20 años, Gloria Jerónimo Bartolo, de 54 años de edad y su esposo Mario Magaña García, de 61, llegaron a Hermosillo a ofrecer a la venta alcancías que ellos mismos fabrican, pero por la actual contingencia las ventas han decaído.

Gloria y Mario son esposos desde hace más de 40 años y viven en una casita localizada en la invasión Los Lirios, al Sur de la ciudad, quienes todos los días se levantan muy temprano para fabricar alcancías de yeso y venderlas, a pesar de que Mario tiene una discapacidad.

Gloria expresó:

Mi esposo no tiene una pierna, tuvo un accidente, pero ya hace muchos años, cuando teníamos tres años de casados, ya teníamos dos hijos, pero eso no le ha impedido a que trabaje, porque siempre ha sido muy trabajador”.

La actividad de fabricar alcancías fue aprendida en Michoacán, agregó, ya que es una tradición familiar que se fue heredando de generación tras generación, debido a que todos sus hermanos, sobrinos e hijos se dedican a ello.

“Pues realmente en Michoacán todos se dedican a eso y hay mucha competencia allá, por eso nosotros nos salimos, no íbamos a vender a otras ciudades, como Tijuana, pero llegamos a Hermosillo y nos gustó mucho, la gente es muy amable y les gusta mucho lo que hacemos".

“Mi esposo es el que hace toda la preparación con el yeso”, dijo, “le ayuda también mi hijo, yo solo pinto las alcancías a veces y las vendo, porque él nunca me dejó que yo las hiciera, porque es pesado”.

Una gran variedad de figuras son las que realizan la familia Magaña Jerónimo, que va desde el tradicional cochito, hasta los personajes infantiles de moda, como Spiderman, Minnions, Pepa Pig, Pau Patrol, El Chavo, Pequeño Pony y Dora la Exploradora.

“La gente pide mucho también los animalitos, como perritos, tortuguitas, las ranitas, angelitos, de muchos hacemos, también hay figuras de virgencita y San Judas Tadeo, están en chicas y grandes”, añadió Gloria.

Los hijos de la pareja son los que fabrican los moldes, además de sus familiares que radican en Morelia, Michoacán, a donde los mandar pedir para estar siempre a la vanguardia de las figuras que más atraen al consumidor.

Antes del aislamiento social, desde tempranas horas Gloria llevaba las figuritas a vender en el Centro de la ciudad, mientras que Mario se sitiaba a las afueras de un mini súper, en el Mercado El Sahuaro, pero ya no pueden salir y su situación económica se ha complicado.

“El Día del Niño sí estuvimos vendiendo, gracias a Diosito y una señora que se vistió del personaje de la Chilindrina nos hizo promoción y lo subió al Facebook, y estuvimos vendiendo porque pusimos promoción, dimos más baratas las figuras.

“Si gustan venir a comprar, yo estoy aquí afuera, aquí me la llevo y mi dirección es Del Gorrión, número 21 y Del Maizal, en la invasión Los Lirios, no tiene pierde porque verás afuera las figuras y yo me pongo afuera a vender, ahora que no podemos salir, pero pues no pasa mucha gente”, indicó.

Si desea apoyar a la pareja de emprendedores, quienes son de escasos recursos y además uno de ellos cuenta con discapacidad, puede comunicarse directamente con ellos a su domicilio o llamar al celular 6625935956.

FRASE

“Pues de esto vivimos, de ahí comemos, de ahí vestimos, sí ha estado dura la cosa, pero hemos ido pasándola nomás, batallando. Él sale a vender, pero no vende casi, ha estado muy duro”.

CONTACTO

Del Gorrión, número 21 y Del Maizal, invasión Los Lirios.

Teléfono: 6625935956