“Más que miedo a morir, tengo miedo a dejarlos solos”: Jazmín padece cáncer y pide ayuda para sus hijos

HERMOSILLO, Sonora.- Cuando a Jazmín Castillo Núñez le diagnostican dos tumores cancerígenos en la matriz hace unos seis meses, también descubre que la enfermedad se había diseminado hacia vejiga, riñón y ovarios, pero ella enfrenta algo más devastador: Cómo sacar adelante a sus 5 hijos.



“Más que miedo a morir, tengo miedo a dejarlos solos a ellos. Si conmigo sufren de hambre, y no tienen ropa, ahora solos, imagínese”, expresa triste.



Jazmín confiesa que sufre intensos dolores en la parte baja de su estómago, tiene sangrados recurrentes y anemia, lo que le impide ir a trabajar, en tanto, la falta de dinero ha empezado a afectar a la familia.



“En estas condiciones me es muy difícil trabajar”, dice entre lágrimas, “bajé mucho de peso, me dio anemia, estoy muy débil, es algo que me da mucha tristeza porque ni tenis, ni ropita tienen mis niños.



“¡No sé qué hacer!”, manifesta Castillo Núñez.



“Mi hermana, con quien vivo, también es mamá soltera de 3 hijos, por la pandemia la corrieron del trabajo, entonces de vez en cuando agarra uno que otro dinerito y trae sopita o papas, pero no es siempre”, externa.

Jazmín está a punto de iniciar su tratamiento en el Hospital Oncológico del Estado, donde espera poder curarse pronto para empezar a trabajar de nuevo.



Ella, dice que necesita alimento y ropa para sus niños, quienes ya no tienen calzado ni ropa, incluso hasta han pasado un día sin probar alimento por la falta de dinero.



Despensa.

Ropa (niños de 12, 10, 8, 4 y 2 años de edad).

Pañales y leche Nido en polvo para niño de 2 años de edad.

Artículos de higiene.

CONTACTO

Dirección: Calle Santa Lorena número 19, en Cerrada San Vicente, en la colonia Villa Verde.

Teléfono: 633 334 8814.

Fuente: Familia Castillo Núñez.