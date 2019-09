Más mujeres en la venta de drogas : Especialistas

HERMOSILLO, Sonora.- Es un hecho que la participación de las mujeres en el narcomenudeo va en aumento, sin embargo, por ahora sólo se puede medir "la punta del iceberg", señaló Jorge Pesqueira Leal, coordinador del Posgrado en Derecho de la Unison.



"Toda la estructura (del narcomenudeo) está intocada, y en esa estructura intocada hay un porcentaje ahora mismo, de acuerdo con investigaciones, de entre el 18 y el 21% de mujeres. Son cifras incluso conservadoras y que de alguna manera reflejan algo que aún sigue oculto", destacó.



Para el abogado experto en mediación y justicia restaurativa, la activa participación de las mujeres en la venta y distribución de drogas se puede entender desde tres puntos de vista: El sociológico, el criminológico y el económico.



Por ejemplo, dijo, en México un 25% de los hogares son monoparentales, y en nueve de cada diez casos la mujer es la jefa de familia y, por tanto, quien lleva la mayor parte de la carga. A todo ello se le suma el movimiento de empoderamiento femenino, añadió.



"La encontramos muy activa en el mundo de lo lícito", refirió, "y así como está activa y no lo estaba antes, puede ser que sea parte de una estructura o generadora también de estrategias para que una empresa sea exitosa, una empresa del mundo de la criminalidad".



Delito no grave



Pesqueira Leal advirtió que otra razón tiene que ver con que a finales del sexenio de Vicente Fox se clasificó el narcomenudeo como delito no grave, y quienes son detenidos por ello pueden alcanzar penas menores, lo que al final de cuentas no tiene impacto en los cárteles.



El sicoterapeuta Sergio Oliver Burruel, académico de la Unison, enfatizó que el narcomenudeo en muchos casos es "un grito desesperado" por la falta de oportunidades en el mercado laboral, que se acentúa cuando una mujer está a cargo de sus hijos.



En el último caso, por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, Manuela, de 53 años de edad, tendrá que pasar 3 años y siete meses de prisión, además de pagar una multa de 17 mil 200 pesos, después de haber aceptado su culpabilidad ante un juez oral, según la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).



El cateo fue realizado el pasado 26 de junio por la AMIC en la colonia Valle del Marquéz. Hallaron 67 envoltorios de "crystal" con peso de 300 gramos para 800 dosis.