Más de 70 mil fueron a visitar los panteones

HERMOSILLO, Sonora.- Un aforo de más de 70 mil personas fue lo que se registró en los panteones del Municipio de Hermosillo durante las festividades del Día de Muertos y no hubo accidentes de tránsito o disturbios con resultados fatales, informó la Policía Municipal.

Jesús Alonso Durón Montaño, director de la Policía de Tránsito en Hermosillo, destacó que en comparación del año pasado, con respecto a este año 20 mil personas más visitaron los seis panteones de la ciudad y los de las áreas rurales, considerándose como saldo blanco.

"No tenemos novedades sobresalientes, solamente se atendió por el bulevar Quiroga, frente al panteón (Municipal), se atendió un atropellamiento, hubo una persona lesionada en la rodilla.

"No estaba el apoyo de tránsito en el cruce peatonal y cruzó en medio de ellos dos y ocurrió el accidente, pero no fue de consideración, no es de gravedad", explicó.

El comandante de Tránsito Municipal detalló que el accidente se registró alrededor de las 15:30 horas del pasado sábado y fue una persona de la tercera edad la que se cruzó por una zona que no es peatonal, dos vehículos le cedieron el paso, pero un tercero no lo vio y lo atropelló.

Destacó que a las 19:00 horas del pasado domingo, los panteones cerraron sus puertas a los ciudadanos, ya que no se encontraba nadie en el interior, pero el operativo de vigilancia culminó hasta las 22:00 horas, para descartar cualquier "cabo suelto".

Cristina Martina García García, directora de la Policía Preventiva reveló que aunque se contemplaron 80 elementos para los operativos en los panteones, el domingo se solicitó el apoyo de doce agentes y seis unidades más, ya que por tratarse de fin de semana, la afluencia superó la de 2018.

"Para el traslado de las personas utilizamos seis unidades, tres en el panteón municipal, dos en el Yáñez y una en el panteón Palo Verde. El domingo se utilizó una en el panteón Palo Verde y dos en el municipal y dos en el Yáñez.

"Todo transcurrió con normalidad", agregó, "solo que el día sábado, en el panteón Yáñez, dos personas de la tercera edad sufrieron caídas en sus andaderas y no fue necesario el traslado; en el municipal, una persona se cayó porque padece osteoporosis y sí fue necesario el traslado a un hospital".

García García añadió que también se registró el extravío de un niño en el panteón municipal, pero fue localizado y entregado sano y salvo a sus padres.