Sopa Maruchan en Hermosillo: ¿Hay desabasto en las tiendas?

HERMOSILLO.-Después de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunciara el posible retiro de algunas sopas instantáneas, estas incrementaron en sus ventas en las cadenas comerciales de Hermosillo.



Un trabajador de un supermercado ubicado en Solidaridad y Avenida Cultura externó que ayer cerca de las 21:00 horas de la noche fue necesario resurtir los estantes debido a que estaba por acabarse el producto que tenían a la vista del público.



“No hay desabasto porque nos queda mucho en bodega, pero si en comparaciones con otros fines de semana y en quincena, si hubo compraron un poco más de sopas”, dijo.

Te puede interesar: Sopa Maruchan: ¿Es verdad que si las comes te da cáncer?



Este producto se sigue recibiendo en las tiendas, ya que las cadenas comerciales hasta el momento no han recibido alguna notificación sobre ya no vender estos alimentos instantáneos.

Se venden mucho las Maruchan en Hermosillo



En otra cadena internacional ubicada en este mismo sector los estantes de las sopas, incluida la Maruchan, estaban un poco vacíos, pero a decir de los trabajadores es algo normal ya que es un snack en el gusto de los hermosillenses.



En un supermercado ubicado en Serna y Solidaridad también se observó que el espacio para las sopas instantáneas estaban vacías, pero aún sin agotarse.