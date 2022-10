Martín perdió a su pareja contra el cáncer: “Con ganas de tener poderes y sacarle el tumor”

HERMOSILLO, Sonora.- Martín Bernal Castillo perdió a su pareja, y al amor de su vida, por el cáncer de mama en el 2019, después de tres años de luchar contra esta enfermedad, y aunque el duelo fue difícil el recuerdo de Adriana Javier Saiz lo llenó de fuerzas, para convertirse en un guerrero más por esta causa.

“Ella falleció en el 2019, y ese año no alcanzó a estar el mes de octubre en los eventos de Cucas, un grupo que ella apoyaba, entonces no sé porqué razón, pero yo la sentí, y me entraron ganas de representarla, y desde entonces yo voy por ella a todos los eventos”, expresó.

En 2016 Martín y Adriana se conocieron, ya que empezaron a trabajar juntos, en el Ayuntamiento de Hermosillo; él quedó impresionado por el carisma, belleza y optimismo con que ella veía la vida, la invitó a salir y a los pocos meses empezaron una relación.

Me gustaba mucho su forma de ser, que era muy luchona, muy entrona; ella daba clases de zumba en las colonias, y era muy deportista”.

“Una vez que la invité a comer una nieve”, recordó, “y hasta nos corrieron del negocio, porque se fue haciendo muy larga la plática, ahí empezamos a encajar, y al otro día la invité al cine, luego a salir, y nos empezamos a conocer más y más.

Decidieron darle una oportunidad más al amor, después de enfrentar un divorcio, cada uno, antes de conocerse, y de esa manera pasaron lo que Martín describió como el año más maravilloso de su vida.

Martín Burruel y Adriana Javier enfrentaron el cáncer

hasta la muerte de Adriana,

ahora él apoya con labores de beneficencia.

A exactamente 365 días de su noviazgo el cáncer empezó a manifestarse en el cuerpo de Adriana.

“Al año exacto de estar enamorados llega el diagnóstico”, señaló, “ella sentía malestar en el pecho, en los brazos, los ganglios, y fue al doctor a consulta, ahí la checaron y le dijeron que era por el tema de la menstruación, el estrés, y todo eso, pero ella no se sentía a gusto.

“Volvió a ir a la cita y ya la checaron más a fondo, hasta que se le detectó el tumor detrás del pezón, la doctora rápidamente la intervino e hizo el proceso para hacer la biopsia, porque el pecho ya estaba muy inflamado, que fue lo que resaltó, porque el cáncer ya estaba avanzado”, dijo.

“Ella estaba bien fuerte, no se separaba de su Biblia, leía mucho, era una guerrera, bien aferrada de que iba a salir adelante y toda la familia la acobijó y la apoyó, porque nos daba fuerzas verla.

Al principio no tuvo miedo, pero los últimos meses fueron muy difíciles, ya que necesitaba ayuda para todo, incluso comer.

Como el cáncer se extendió a su cerebro, Adriana empezó a perder el habla y el movimiento; sus últimos días de vida ni siquiera podía comer, o sostenerse por sí sola, su luz comenzó a apagarse, y Martín veía como la vida de su pareja se le iba de las manos.

Los últimos días le agarraba su cabecita y con ganas de tener poderes para sacar el tumor y que al otro día todo fuera diferente, porque ya no hablaba, y nos turnábamos toda la familia para cuidarla”.

El 16 de junio del 2019 cuando Adriana partió y aunque el vacío que dejó en Martín fue muy grande, el amor y enseñanzas que le compartió lo fueron aún más, por lo que se decidió a convertir su dolor en ayuda, y apoyar a más pacientes de cáncer de mama.

Ese año apoyó a Cucas con patrocinadores para una caravana que logró recaudar apoyos en especie.

A las parejas y esposos, les pidió ser siempre un apoyo para quienes pasen por este padecimiento, y ayudarlas, ya que la lucha que viven no es fácil, y no merecen pasar por ese proceso solas.