María del Carmen y su esposo con cáncer solicitan ayuda para su tratamiento

HERMOSILLO, Sonora.- Para poder salir adelante con la enfermedad de su esposo, María del Carmen Adame Gómez, de 59 años de edad, vende accesorios a las afueras de una Iglesia en la que está viviendo desde hace dos meses, mientras su acompañante de vida termina su tratamiento contra el cáncer.

María del Carmen es residente de Bahía de Kino y desde hace varias semanas, con la ayuda del pastor de la Iglesia Pentecostal Unidad de México, “La Peña de Horeb”, situada en el Centro de la ciudad, se vino con su esposo Andrés López Álvarez, de 71 años, a tratarse el cáncer de piel.

“Aquí estamos hospedados en la Iglesia, porque a diario estamos yendo al hospital de Oncología, tiene cáncer de piel, tiene como cuatro meses que se lo encontraron, porque pues él no se había atendido y empezamos a venir cuando se lo encontraron".

Dijo:

El pastor de esta Iglesia nos ayudó, nos dio hospedaje aquí, ya tenemos más de dos meses, pero ya no tenemos dinero para andar en vueltas y como él se marea con esas cosas, tenemos que agarrar taxi, pero ahorita no tenemos nada, ni para el agua, ni para la comida, ni para nada”.

Desde hace más de 40 años, María del Carmen y su esposo Andrés salieron de su estado natal Durango, en busca de un mejor futuro, ya que habían contraído matrimonio y se instalaron en Bahía de Kino, donde Andrés se dedicó a la pesca y formaron una familia.

“Pues ya somos de aquí, aquí nacieron todos mis hijos, y pues yo, a parte, vendo en el muelle de Bahía de Kino, vendemos collares, aretes, pulseras y así cositas que compramos, las hallamos baratitas y las vendemos en el muelle”, añadió.

Pero al diagnosticarle el cáncer a su esposo, la pareja viajó a Hermosillo, junto con su nieto Andrés, de 11 años de edad, quien también le ayuda a vender a su abuelita, pero las ventas no han sido favorecedoras, ya que tiene varios días que nadie le compra sus artículos.

“No hemos vendido nada, me pongo desde temprano, aquí afuerita donde nos quedamos, para ver si vendo algo, porque no tenemos nada, pero nadie me ha comprado".

“Estoy dispuesta a cambiar mercancía por despensa y, sobre todo, los licuados de mi esposo (Ensure), porque necesita estar bien, por las quimios, pero también me gustaría vender, porque tenemos que pagar taxis, porque él no se puede venir en camión cuando le ponen eso”, externó.

Para ayudar a María del Carmen Adame Gómez puede comunicarse directamente con ella a la calle Sonora, número 23, entre Benito Juárez y Horacio Soria Larrea, de la colonia Centro, o llamar al celular 6623626829.

“Agradezco toda la ayuda que pudieran darme, sobre todo, que me compren los artículos, para poder sacar para los taxis y la comida, porque ya no tenemos nada, ni para comprar el agua para las comidas de mi esposo”.

“También cambio los productos por despensa y Ensure, para él, porque es de las pocas cosas que le puedo dar y son caros”.

María del Carmen Adame Gómez

