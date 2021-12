María José sólo pide una cosa para Navidad: “Ropa nueva”

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de estar en una silla de ruedas, Alejandro Granillo cuida todos los días a su nieta María José, de 7 años de edad; la atiende, le hace comida, platica con ella y de vez en cuando juegan juntos en la banqueta frente a su casa. Su sueño es poder darle un regalo de Navidad a la pequeña, y que tenga un cambio de ropa nuevo.

Yo cuido todos los días a María José porque su mamá trabaja y no tiene con quien dejarla. Me gusta mucho porque al menos así alguien me acompaña durante el día y no estoy todo el tiempo solo”, comentó el hombre de 78 años.

“Aquí jugamos, vemos las caricaturas, el Bob Esponja; yo le hago comida en la hornilla, luego nos acostamos a dormir un rato o platicamos. A veces son las ocho de la noche y ella sigue jugando, no se duerme”, comentó riendo.

Don Alejandro, quien vive en la colonia Las Pilas no puede trabajar y sólo recibe una pensión de 2 mil pesos mensuales que le alcanza solo para la comida.

Su hija, madre de María José, le ayuda cuando puede con los pagos de algunos servicios, o vecinos lo apoyan con ropa o comida de vez en cuando.

Granillo aseguró que él no necesita más que eso, pero le gustaría poder darle una cobija calientita a su nieta en este invierno, así como un regalo y un cambio de ropa nuevo para que pase Navidad contenta, como los otros niños.

“A mí los vecinos me tiran con una chamarra, o una sudadera, no ocupo otra cosa”, expresó, “las cobijas, pues ahí tengo una que otra, es ella la que me gustaría que tuviera sus cositas nuevas, bonitas”.

Me gustaría que tuviera un cambio nuevo y un juguete para Navidad, para que pueda estrenar como los amiguitos que tiene aquí en la colonia”, añadió.

Al preguntarle a María José si quería algo de Navidad, se escondió detrás de su abuelo, y con voz bajita pidió “ropa nueva”.

Si desea apoyar a don Alejandro y su nieta, puede traer su apoyo a las instalaciones de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y Calle Mina, número 71, en la colonia Centro. Es importante que su apoyo vaya debidamente etiquetado.