María Guadalupe necesita apoyo con medicinas

HERMOSILLO, Sonora.- Una convulsión febril que la atacó cuando tenía dos meses de edad dejó secuelas neurológicas en María Guadalupe Rodríguez Mendoza, quien ahora tiene 21 años de edad y está postrada en una silla de ruedas.



Su único sostén es su madre, la señora Consuelo Mendoza, que por cuidar a su hija se ve imposibilitada para trabajar y requiere del apoyo de la comunidad para la compra de medicinas y alimentos para la joven.



Además tienen la necesidad de un techo firme debido a que viven en una casa hecha con pedazos de cartón, madera y lámina, por lo que cuando llueve se les mete el agua e incluso se le ha llegado a caer el techo.



"Ella se me enfermó de dos meses, de la calentura se me convulsionó, a ella le pegan ataques y le tengo que meter el dedo para que me muerda a mí, porque si no, ahí me puede quedar y me da mucho miedo eso a mí", enfatizó.



También requieren apoyo para la reparación de un "cooler", ya que con el que cuentan tiene descompuesta la bomba del agua y le falta paja, por lo que no refresca y no cuentan con otro tipo de ventilador.



"Le estoy pidiendo a la gente de corazón que me ayude porque yo no puedo sola", solicitó, "y a la niña no la puedo dejar sola, no puedo salir con ella por su enfermedad, para buscarle algo de comer, ahorita no tengo pañales, ni leche, ni nada qué comer para la niña".