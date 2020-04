María Elena vende sólo 6 pesos

HERMOSILLO, Sonora.- La cuarentena por coronavirus afectó a todos y más a quienes trabajan por su cuenta, como los vendedores ambulantes que no tienen salario fijo ni prestaciones.



María Elena Delgado, de 68 años, es uno de esos vendedores, que todos los días ofrece sus dulces a un costado de la Plaza Zaragoza donde también los clientes han escaseado y por lo tanto sus ganancias han venido a la baja de forma alarmante.



“De esta actividad vivo, pero estos días me ha ido muy mal porque no he podido vender, tengo que salir a vender aunque dicen que no debo de salir, pero de debo de hacerlo porque sino ¿qué voy a comer? Yo vivo solita, soy pobre y a ver si alguien me puede ayudar”, dijo muy triste.



Doña María Elena mencionó que en días pasados le llevaron una despensa a su colonia el Coloso Bajo, hace 15 días, pero que le duró sólo tres y se le acabó la comida porque la despensa llevaba un kilo de frijol, un kilo de arroz, medio litro de aceite, una sopa y un puré.



“La verdad ahorita pasó un señor y me dio un pan con mantequilla, es todo lo que traigo en mi estómago este día”, relató.



“Hoy he vendido 6 pesos cuando en días normales llego a ganar hasta 200 pesos, que con eso me sostengo para vivir tranquila en mi casa” finalizó.



EN LA PLAZA ZARAGOZA



En la banqueta, sobre un pedazo de tela, María Elena tiene a la vista de los clientes gomitas, cocadas, chocolates, cacahuates, bolsitas de semillas, por fuera de una tienda de conveniencia en Comonfort y Doctor Paliza.



Aunque vive en el Coloso Bajo, por la calle Nueva Circunvalación, a espaldas del abarrotes Conchita, ella estará en su casa después de las 15:00 horas y por las mañanas a un costado de la Plaza Zaragoza para quien guste ayudarle.