Marco Abdiel, de 9 años, será operado a corazón abierto y necesita ayuda de la comunidad

Debido a una cardiopatía congénita, Marco Abdiel Muñoz Chimeo tiene que ser operado a corazón abierto lo antes posible, ya que su corazón podría colapsar por el esfuerzo que realiza a diario para seguir latiendo.

Norely Chimeo Núñez, madre del menor de 9 años, explicó que se necesita un total de 10 donadores de sangre y 2 de plaquetas para programar la cirugía, pero debido a la pandemia ha sido casi imposible obtenerlas.

Desesperada, describió que el menor ya empezó a mostrar consecuencias de su padecimiento, pues en ocasiones se agita o se cansa con el menor esfuerzo, por lo que pide el apoyo para conseguir las unidades.

Mi hijo vive con un CIV residual, o comunicación interventricular, de siete años de evolución", detalló, "me lo operaron a los 2 años, pero se desprendió el parche que le habían colocado en su corazón y comenzó a formarse de nuevo este problema.

"El niño usted lo ve bien, pero cuando le hicieron el ecocardiograma ya aparecen otras fallas, en la artería pulmonar, y la abertura ya no solo es un boquetito, sino que tiene dos comunicaciones, y puede hacer que su corazón colapse por el esfuerzo", mencionó.

Te puede interesar: Nogales: Alertan por arroyos y calles de riesgo

Se les solicitaron más donadores

Y aunque consiguió cuatro unidades desde el año pasado, el Seguro Social le solicitó que volviera a buscar donadores, porque la vigencia de las donaciones es solo de tres meses.

Esto le pareció muy injusto, aceptó, pues ahora tendrá que iniciar de cero, y su hijo podría durar más en ingresar a quirófano.

Lo que pasa es que el año pasado yo me estuve moviendo y conseguí cinco papeletas de donación, pero ya no pude conseguir más porque por todo me rebotaban a los donadores, por una caries, porque tuvieron Covid, porque no tenían la vacuna.

"Yo hablé con ellos y pregunté que pasaba en caso de que se vencieran las papeletas y me dijeron que tenía que volver a traer los donadores, lo que la verdad si se me hizo injusto porque se supone que ya lleve mi donador y tengo mi papeleta, pero no, y con el Covid conseguir donadores es casi imposible", se quejó.

La mujer pide a la sociedad que por favor hagan donaciones para su hijo, ya que tendrá que volver a empezar a juntar de nuevo las 10 unidades, y el menor cada vez corre mayor peligro, de no ser operado.

¿Cómo puedo apoyar a Marco Abdiel?

Comunicándose al teléfono 6621836466 o al 6624199098 para mayor información.

o al para mayor información. Acudiendo a donar al Banco de Sangre del HGZ2, conocido también como IMSS de la Juárez, con identificación oficial vigente, en un horario de 5:00 a 7:00 horas.

Te puede interesar: Destinarán 475 mdp para uniformes escolares en Sonora; buscarán mejores precios