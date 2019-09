Marcharán para exigir acciones contra cambio climático

HERMOSILLO, Sonora.- Para exigir a las autoridades acciones contra el cambio climático, el movimiento de jóvenes estudiantes Fridays for Future convoca a una marcha mundial el 20 de septiembre.



Este movimiento surgió el año pasado en Suecia, donde la joven activista Greta Thunberg comenzó a faltar a clases los viernes para exigirle a las autoridades de su País que respetaran el Acuerdo de París, para disminuir el impacto de la huella de carbono y el cambio climático.



En México y en Sonora este movimiento ha tenido presencia desde marzo pasado, en el caso de Hermosillo, Ricardo Durazo, estudiante hermosillense y un grupo de jóvenes, comenzaron a manifestarse y hacer ruido con distintas agrupaciones encaminadas en la misma causa.



"Esta marcha del 20 de septiembre es la primera movilización mundial por el clima, no sólo de estudiantes", explicó, "aunque convoca el movimiento de Fridays for future, sino también de quien se quiera unir".



FRENTE AL CONGRESO



La marcha saldrá del Parque de la colonia Pitic a las 18:00 horas para dirigirse al bulevar Kino, después el bulevar Rodríguez, donde harán una primera parada en la Arena Sonora, después llegarán a las escalinatas del Museo de la Unison y se dirgirán hasta el Congreso del Estado.



"En las paradas se pueden unir si no quieren hacer todo el recorrido, vamos a terminar en Plaza Bicentenario, frente al Congreso para presionar al Gobierno que trate con urgencia este tema, que se legislen leyes para el cambio climático", indicó.



En esta ocasión buscarán que no solo jóvenes y estudiantes participen, sino sectores económicos, académicos y empresariales para que destinen un poco de su tiempo laboral a esta movilización y expresar así un mayor impacto.