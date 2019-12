Manuel quiere volver a caminar; familia organiza baile para que pueda tomar terapias

HERMOSILLO, Sonora.- Un accidente le cambió por completo la vida a Manuel Francisco Gómez Piña, quien desde hace 5 años se encuentra en silla de ruedas, pero pese al diagnóstico médico, él sigue luchando para salir adelante.



El joven de 30 años, junto a un primo, escaló el cerro de la antigua cementera, al Sur de la ciudad, pero debido a que este estaba minado (había muchos hoyos), Manuel Gómez cayó varios metros y resultó con serias lesiones en la médula espinal.



Marco Antonio Gómez Rivera, padre de Manuel, contó que los médicos no le daban esperanzas de vida a su hijo, solamente unos meses. Pero las cosas no fueron así, pues Manuel, con esfuerzo y paciencia, se recuperó poco a poco.



“Mi hijo es una persona que no se deja caer, sigue adelante, quiere caminar nuevamente. Él antes no se movía, ahora anda por todos lados en su silla de ruedas porque como él dice, la discapacidad está en la cabeza”, recalcó.



Existe una posibilidad de que Manuel Francisco Gómez Piña vuelva a caminar con base en una terapia que se da en Florida y que tiene un costo de 25 mil dólares, por ello sus familiares, amigos y conocidos organizaron un baile para recaudar fondos.



“Realizaremos un baile el 7 de diciembre en el local de la Quinta Emilia a partir de las 5:00 de la tarde. Con este ya sería el tercer evento que realizamos para recaudar el dinero y poder llevar a Manuel a las terapias.



“A Manuel se le implantaría un tipo chip en la médula y se le darían terapias, con eso hay la posibilidad de que vuelva a caminar y eso para él y para nosotros es algo muy grande, porque cuando tuvo el accidente nos dijeron que no sobreviviría y ahora tiene trabajo, maneja y es un joven que no se deja caer, sigue adelante”, manifestó.



Para apoyar a la familia y adquirir boletos para el baile, puede comunicarse al teléfono 6623546507 o al 6621908586.